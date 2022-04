Rissa in piazza, saranno processati 18 attivisti di Casapound

Rinviati a giudizio 18 attivisti pugliesi di Casapound per la rissa in piazza, a Bari, il 21 settembre 2018 nei confronti di un gruppo di manifestanti, sul posto per contestare l'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Processo al via il 13 ottobre

Il gup del Tribunale di Bari Francesco Mattiace ha rinviato a giudizio 18 attivisti pugliesi di CasaPound per i reati, a vario titolo contestati, di riorganizzazione del disciolto partito fascista e lesioni personali aggravate. Il processo inizierà il 13 ottobre. Un altro imputato sarà processato con rito abbreviato il 17 giugno e altri 9 dovranno svolgere dai 6 agli 8 mesi di lavori socialmente utili.