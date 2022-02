Riciclaggio, frodi fiscali, drogra: in Puglia maxi-operazione antimafia. Sequestri per 23 milioni e 75 arresti

La maxi-operazione "Levante" è scattata alle prime luci dell'alba in contemporanea in più regioni d'Italia ed è ancora in corso anche in Puglia: 500 uomini della Dia e della Gdf stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 75 persone con sequestro di beni per oltre 23 milioni di euro.

Le accuse

Agli indagati la Dda di Bari contesta, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità finalizzata a frode fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, traffico di droga ed estorsioni. Le misure vengono eseguite in Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10 nella Procura della Repubblica di Bari.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.