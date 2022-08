Riciclaggio e false fatture, sequestrato mezzo milione di euro a un imprenditore

Sequestrati bene dal valore di circa mezzo milione di euro a un imprenditore barese. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari.

L'esecuzione del provvedimento rappresenta l'epilogo della complessa attività investigativa svolta dai finanzieri del G.I.C.O. di Bari, finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale del proposto e all'individuazione degli asset patrimoniali e finanziari riconducibili al medesimo e ai componenti del nucleo familiare. Il destinatario del provvedimento di prevenzione sarebbe stato, difatti, riconosciuto come soggetto connotato da una pericolosità sociale generica, in relazione al coinvolgimento in articolate indagini eseguite dalle Fiamme Gialle baresi tra il 2015 e il 2018 che avrebbero disvelato l'esistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale, con base operativa a Bari, dedita alla commissione dei delitti tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di omessa dichiarazione fiscale, di presentazione di dichiarazioni infedeli e di occultamento di documenti contabili, nonché di autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti.

Le intercettazioni

Alla luce del quadro probatorio acquisito in sede penale anche attraverso intercettazioni di conversazioni telefoniche, l'imprenditore condannato, all'esito del giudizio di primo grado, nel marzo 2022 da l Tribunale di Bari alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per associazione per delinquere e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti avrebbe beneficiato dei proventi derivanti dai delitti tributari, commessi per il tramite di 2 società di capitali baresi operanti nel settore della produzione di manufatti in cemento.

Il sistema

Il complesso sistema di frode posto in essere anche attraverso l'utilizzo di società "cartiere" avrebbe, pertanto, consentito alle società coinvolte di evadere l'IRES, IRAP e l'I.V.A., negli anni di imposta dal 2011 al 2015, per un importo totale di circa 15 milioni di euro. Al fine di disvelare, quindi, l'origine del patrimonio del proposto è stata acquisita, con riferimento al periodo 2011 2017, copiosa documentazione, tra cui i contratti di compravendita dei beni, nonché numerosi altri atti pubblici che hanno interessato nel tempo l'intero nucleo familiare investigato, verificando poi, per ogni transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della provvista economica.

Il materiale così raccolto è stato oggetto, pertanto, di circostanziati approfondimenti investigativi che hanno consentito di individuare beni nella disponibilità dell'imprenditore e del proprio nucleo familiare costituenti il reimpiego dei proventi delle attività illecite commesse.