Non c'è rete internet: salta la dad nelle scuole

Ieri mattina il palazzo comunale ed altri edifici del Comune di Bitetto compresi gli edifici scolastici, hanno avuto un risveglio off-line. La cittadina, di fatto, è rimasta senza internet negli uffici di competenza comunale. La Didattica a distanza è stata così messa a rischio dal guasto tecnico di una centralina.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA In Dad 75mila alunni, stop al certificato per il rientro ROMA Covid, scuola: via il certificato, ora basta il tampone negativo. Si... L'EMERGENZA Puglia, tamponi più facili per il rientro a scuola: non serve...

Questo guasto e il conseguente disservizio causato dalla compagnia esercente all'intero dipartimento scolastico bitettese, hanno impedito il normale svolgimento delle lezioni sia in dad che in ddi.

La diffida

Un'ulteriore difficoltà per gli insegnanti e per tutti quei ragazzi rimasti a casa a causa di contagi o di tracciamento per contatti con i positivi. Le classi in dad alla prima settimana dalla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie erano già intorno al 14% in Puglia. Il disagio dunque ad oggi riuguarderebbe più di qualche studente.

Il Comune di Bitetto ha tuttavia diffidato - come annunciato dal sindaco Forenza Pascazio - formalmente il fornitore nella speranza che risolva quanto prima il problema, affinché le lezioni possano riprendere se non già domani quantomeno nei giorni seguenti, per evitare il disagio ai tanti ragazzi che ieri mattina si sono ritrovati privati del diritto di seguire le lezioni scolastiche a distanza.