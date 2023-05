Ravioli cinesi con cime di rape e burrata? La Cina incontra la Puglia nel video (in barese) dell'influencer Rosy Chin/La ricetta

Ravioli cinesi alle cime di rapa e burrata? Ebbene sì, con il tocco "magico" e divertente del dialetto barese. Rosy Chin, proprietaria del ristorante di cucina fusion "Yokohama" di Milano, si diverte a far incontrare la Cina e il Giappone con l'Italia, in questo caso con le ricette tipiche della Puglia.

Il video virale

«Ciao cuoricini. La cucina orientale incontra l'Italia - ha scritto l'influencer che collabora anche con Giallo Zafferano - oggi tocca alla Puglia con degli incredibili ravioli con le cime di rape e burrata! Un raviolo che racchiude tradizione, calore e golosità! E mo bon appetito. Bacchette pronte».

La video ricetta

Nel video Rosy Chin, vestita in abiti tipici orientali, inizia a sbollentare le cime di rapa, integrandole all'interno dell'impasto dei ravioli. Il tutto mentre illustra la ricetta nel tipico dialetto di Bari. Dopo aver fatto riposare l'impasto lo ha steso in piccoli ovali che ha riempito con le cime di rapa e la burrata. Poi ha richiuso la pasta fresca cuocendola in padella con un po' di acqua. A piatto pronto l'influencer augura buon appetito in barese lanciando le bacchette a fine video.

La storia

Rosy è figlia d'arte: il padre, Chung Kuang, ha reso con la moglie la cucina cinese popolare a Milano, sdoganando i pregiudizi degli italiani sulla cucina cinese.

Ha aperto il suo primo ristorante a poca distanza dal Duomo fin da giovanissima. Il suo modo di cucinare "fusion" è il frutto dell'incontro con suo marito e partner in affari, Paolo La Quosta.