Rapine, assalti al bancomat, furti: scatta il sequestro dei beni per due milioni di euro

Rapine, assalti al bancomat e furti: sequestrati beni per due milioni di euro. La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a due dispositivi di Sentenza emessi dalla Corte di Cassazione aventi per oggetto la confisca definitiva di beni del valore di oltre due milioni di euro, riconducibili a due soggetti, rispettivamente di Bari ed Andria.

Il provvedimento di sequestro

Si è giunti alla confisca definitiva dopo i contraddittori svoltisi nel corso delle udienze nei vari gradi di giudizio all'esito delle quali, nei confronti delle due persone, è stato confermato il giudizio circa la loro pericolosità sociale in relazione al coinvolgimento in articolate indagini che li hanno visti implicati in rapine, assalti ai bancomat e furti di ingente valore avvenuti anche fuori regione. Le indagini patrimoniali della Dia hanno permesso agli inquirenti di accertare l'ampia sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale dei due e dei loro familiari. I provvedimenti di confisca hanno interessato unità immobiliari nei comuni di Bari, Andria e Minervino Murge.