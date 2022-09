Rapina e botte in piazza Aldo Moro: minorenni aggrediti da due uomini per una collanina. Due arresti

Ennesimo episodio di violenza in piazza Moro a Bari, a due passi dalla stazione centrale. Lunedì sera vittime sono stati due minorenni, di 16 e 17 anni. I ragazzi si trovavano in piazza, luogo di ritrovo per molti coetanei, soprattutto la sera dopo le 18, quando sono stati aggrediti da due uomini. Per prima cosa i due, entrambi baresi, di 25 e 24 anni, hanno tentato di rubare una collana al collo del 16enne. Poi, quando hanno visto l'amico 17enne del ragazzo intervenire in suo soccorso lo hanno aggredito fisicamente. I due sono stati, fortunatamente, fermati nell'immediato dall'intervento di una pattuglia dei carabinieri, presente in zona per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Bari su tutto il territorio della città metropolitana.

Stretta sui controlli nella zona

Controlli finalizzati a prevenire furti, rapine e altri reati predatori, nonché a contrastare lo spaccio di stupefacenti. L'intervento della pattuglia ha permesso di evitare ulteriori e più gravi conseguenze per i due minorenni. Il 24enne e il 25enne sono stati arrestati con l'accusa di rapina e violenza privata, in quanto il quadro indiziario raccolto dai militari dell'Arma è stato condiviso pienamente dalla procura della Repubblica di Bari. Il gip ha, infatti, convalidato l'arresto e ha disposto per entrambi i domiciliari. Da sottolineare, comunque, che il procedimento che riguarda le due persone arrestate, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso dei successivi giudizi in contraddittorio tra le parti, è ancora nella fase delle indagini preliminari. L'episodio non fa che riaccendere le luci sul problema sicurezza di una delle zone cittadine più a rischio anche se centrale e in qualche modo biglietto da visita della città, dove ogni giorno arrivano persone da tutta l'area metropolitana, oltre che luogo di arrivo di tanti turisti. D'altronde, nei mesi estivi, le stesse forze dell'ordine nel decidere di intensificare i controlli di alcune zone cittadine avevano optato, oltre che per il parco Rossani, proprio per piazza Umberto e piazza Moro. Nell'occasione, polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale avevano svolto «un servizio straordinario interforze ad Alto Impatto, con la partecipazione di unità specializzate e cinofile, allo scopo di prevenire atti di illegalità, di intensificare le misure di contrasto al fenomeno della immigrazione clandestina e di arginare atti di intemperanza anche nei confronti del personale delle società di trasporto pubblico urbano». All'inizio del mese di settembre, l'ennesima rissa, anche se solo sfiorata, aveva riacceso la polemica sulla sicurezza della zona, e messo di nuovo in allarme i cittadini che la abitano. Da tempo si parla e si ipotizzano le soluzioni più disparate, ma nulla al momento sembra riuscire a risolvere il problema. Nei giorni scorsi il Comitato di piazza Umberto aveva posto l'attenzione di nuovo sulle condizioni di degrado in cui versano i giardini, sia in piazza Moro che in piazza Umberto. Spesso, passeggiando in zona, è possibile imbattersi in rifiuti di ogni genere, oltre che in diversi complementi di arredo, spesso utilizzati dai senza tetto o senza fissa dimora che stazionano in zona. Per non parlare della piaga dei parcheggiatori abusivi che sembra impossibile da debellare in tutta Bari, ma ancora di più nelle due aree di sosta di piazza Moro, dove è sempre complicato lasciare la propria auto senza che qualcuno arriva a chiedere il famoso caffè. Da sempre si chiede un maggiore presidio della zona, ma non sembra che la repressione sia l'arma vincente, in quanto nonostante l'aumento dei controlli di cui abbiamo parlato, messo in atto nei mesi scorsi, non sembra aver cambiato molto la situazione. Sulle nostre pagine, qualche settimana fa, Lorenzo Scarcelli, portavoce del Comitato di piazza Umberto sottolineava: «L'intervento della forza pubblica è necessario, ma non basta. Ci vogliono controlli e interventi culturali e sociali mirati».

