Ragazza scomparsa in stazione a Bari: scattano le ricerche per una 16enne

E’ sparita dalla stazione di Bari, dove era con sua madre, probabilmente un allontanamento volontario per raggiungere il suo fidanzatino in Francia. Si cerca da ieri pomeriggio una ragazza di 16 anni pugliese, che ha fatto perdere le proprie tracce verso le 15. I genitori hanno presentato denuncia alla Polfer che ha avviato le ricerche. Poi sarà la prefettura a dare avvio alla procedura per ricerca di persone scomparse.

Secondo una prima ricostruzione, la madre della 16enne sarebbe scesa da un treno alla stazione centrale di Bari. E sui binari gridava il nome della figlia nella speranza di trovarla. La Polfer intanto sta controllando le videocamere per ricostruire i movimenti.