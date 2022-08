Scuola, quanto mi costi? Fino a 600 euro per i libri di testo nei licei

L'estate sta finendo e le scuole stanno per ricominciare. Tra le incombenze delle famiglie in questo periodo c'è l'acquisto dei libri per il prossimo anno scolastico. Un momento particolarmente importante, soprattutto per quei ragazzi che si apprestano ad iniziare il percorso nella scuola secondaria, quella che un tempo era chiamata scuola superiore. La spesa per i libri del primo anno è da sempre abbastanza onerosa, anche se ci sono differenze sia tra i diversi tipi istituti che tra gli istituti dello stesso genere. Spesa che a Bari può arrivare anche a circa 600 euro. Dando un'occhiata ai libri di testo adottati nelle scuole per l'anno scolastico 2022/2023 è possibile farsi una idea della spesa che le famiglie dovranno sostenere. Nei diversi siti degli istituti scolastici è possibile scaricare gli elenchi dei testi adottati, da sempre divisi in obbligatori e consigliati, anche se spesso anche quelli consigliati diventano da acquistare per poter affrontare al meglio l'anno scolastico. Ma veniamo ad alcuni esempi specifici relative a delle scuole superiori presenti nella città di Bari. Il liceo scientifico Fermi, per una delle classi del primo anno, ha adottato una lista di libri che hanno il costo totale pari a 424,65 euro, mentre restando sempre allo scientifico ma spostandoci allo Scacchi, sempre per il primo anno, una famiglia si trova a spendere 365,15 euro. Al liceo Bianchi Dottula, invece, per la prima classe del percorso economico sociale, una famiglia dovrà sborsare 257,05 euro.

La spesa più alta al Classico

Spesa maggiore per chi ha scelto di frequentare il liceo classico a Bari. Al Socrate, sempre considerando la spesa per i libri di una classe prima, si arriva a dover pagare fino a 588,80 euro, il massimo venuto fuori dalle liste da noi analizzate. In linea con gli altri licei, invece, il Flacco, dove una prima classe spende 359,80 euro. Senza considerare che, nei licei, viene consigliato l'utilizzo anche del dizionario della lingua italiana, oltre ad essere necessari i dizionari di inglese e latino allo scientifico, a cui si aggiunge anche quello di greco per il classico. Una spesa, quella relativa ai dizionari, che però viene fatta solo al primo anno. Nelle scuole tecniche la spesa sembra essere minore. Al Panetti-Pitagora per i libri del primo anno del biennio comune, digitale, si parla di una spesa pari a 207,33 euro, mentre all'istituto tecnico tecnologico Marconi-Hack, per il primo anno dell'indirizzo di informatica si spendono 391,85 euro. Cifre in ogni caso non facili da supportare per tutte le famiglie, che non sempre possono usufruire delle agevolazioni. Ricordiamo, infatti, che dalla Regione, ogni anno, viene data la possibilità di accedere ad un beneficio per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo. Per poter ottenere tale agevolazione, però, il nucleo familiare richiedente deve avere in Isee non superiore a 10,632,94 euro. Per tutti coloro che non rientrano in tale casistica non resta che affidarsi ai mercatini, tradizionali o virtuali, in cui è possibile acquistare libri di testo usati al 50% del prezzo di copertina. Anche se resta sempre la difficoltà di trovare i libri nell'edizione aggiornata, in quanto spesso le vecchie edizioni possono creare difficoltà agli studenti.