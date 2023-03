Da Putignano al Vaticano: a papa Bergoglio il quadro del maestro cartapestaio

Da Putignano al Vaticano per consegnare un dono speciale a papa Francesco. Lunedì mattina, in occasione di un’udienza privata presso la Santa Sede, il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Giuseppe Vinella ha consegnato al pontefice un’opera peculiare: un ritratto di quest’ultimo - su un tondo in cartapesta - realizzato direttamente da una maestra cartapestaia putignanese.

Bergoglio, sorpreso e incuriosito dal dono ricevuto, ha anche avuto modo di scherzare sulla sua versione «carnevalesca». Versione accentuata dalla presenza di coriandoli attorno al mezzo busto del papa e, soprattutto, dalla riproduzione della targa del Carnevale di Putignano sulla parte superiore del tondo. «E’ stato un incontro emozionante – ha commentato il Presidente Vinella -, il Santo Padre ha riconosciuto il valore culturale intrinseco di un’opera realizzata con materiali semplici ed espressione di una tradizione che vanta oltre seicento anni di storia».