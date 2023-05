Morta la donna investita sulle strisce pedonali: il decesso dopo giorni di agonia

È morta, a 48 ore dall'impatto, Carolina Sportelli, la donna 77enne investita a Putignano, in provincia di Bari, sabato scorso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La dinamica

La donna era stata investita da un'auto in viale Federico II a Putignano, nelle vicinanze del supermercato Famila, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Nella caduta aveva sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Il conducente dell'auto, rimasto illeso, è stato il primo a soccorrere la malcapitata e proprio lui ha messo in moto la macchina dei soccorsi. L'ambulanza sul posto ha portato le prime cure all'anziana mentre la polizia locale si occupa dei rilievi.

La corsa tra gli ospedali

Alle prime sollecitazioni dei sanitari la 77enne ha risposto positivamente, ma mentre l'ambulanza si dirigeva all'ospedale "San Giacomo" di Monopoli la donna ha perso conoscenza. Dalla città barese è stata subito trasferita al "Santissimma Annunziata" di Taranto in cui l'anziana si è poi aggravata perdendo i sensi ed entrando in coma, fino a che il suo cuore non si è fermato.

La polemica

La scomparsa della donna è motivo di polemica nella cittadina nel Barese.

Se le responsabilità saranno riscontrate a tempo debito, molti putignanesi hanno sottolineato la pericolosità del tratto di strada in cui è accaduto l'incidente e in cui i cittadini rischiano ogni giorno la vita soltanto attraversando sulle strisce pedonali.

Foto di Vivilastrada