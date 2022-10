Cade in casa, i carabinieri scavalcano e le salvano la vita: disavventura per una 80enne

Era caduta in casa, è stata salvata dai Carabinieri. È successo a Putignano, in provincia di Bari, nel pomeriggio di ieri. La nonnina, 80 anni compiuti, è caduta all'interno della propria abitazione, dove era sola. Le urla dall'interno della casa hanno attirato i passanti in via Edmondo De Amicis (zona affollata anche perché nei pressi dell'istituto scolastico De Gasperi). I passanti hanno allertato i carabinieri.

I soccorsi

Dalla stazione è partita un'auto con due uomini. Sul posto uno dei due è salito su un muretto ed è riuscito ad entrare nell'abitazione, per quanto fosse chiusa. La donna era per terra dolorante. Il militare ha atteso l'arrivo dei soccorsi. La nonnina è stata trasportata poi in ospedale dal 118.