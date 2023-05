La pugliese Cristina Tajani al posto di Cottarelli in Senato: scopri chi è

Cambio di poltrone a Palazzo Madama. Dopo l'annuncio delle dimissioni del senatore Pd ed economista, Carlo Cottarelli, in diretta al programma di Fabio Fazio, "Che tempo che fa" al suo posto subentrerà Cristina Tajani.

La storia

Originaria di Terlizzi, in provincia di Bari, è docente al dipartimento architettura e studi urbani del Politecnico di Milano ed ex presidente di Anpal servizi. Per dieci anni è stata anche assessora alle politiche del lavoro al comune di Milano, prima nella giunta Pisapia, poi in quella Sala. Il cognome è lo stesso del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del Sud condivide ugualmente le origini.

Eletta senatrice

Cristina Tajani è la prima tra i non eletti. Si era candidata, infatti, alle elezioni politiche dello scorso anno nel collegio plurinominale Lombardia P02, che comprende anche la città di Milano, al quarto posto dopo Carlo Cottarelli, Simona Malpezzi e Franco Mirabelli, eletti tutti e tre come senatori tra le file del Partito Democratico.

Le dichiarazioni

«Una persona molto brava che insegna al Politecnico di Milano, e che credo sia anche vicina all'area di Elly Schlein - ha sottolineato Cottarelli - è una donna quindi si migliora la parità di genere». La decisione dell'ecomista, infatti, si inserisce in quelle già presi dagli scontenti della nuova linea del Partito Democratico a guida Schlein.

Il futuro di Cottarelli

Cottarelli aveva sostenuto Stefano Bonaccini nella corsa alla segreteria del partito qualche mese fa. Insomma, un'uscita definitiva dal Palazzo del Senato. L'economista dirigerà per l'Università Cattolica di Milano un programma per l'educazione alle scienze sociali ed economiche per gli studenti delle scuole superiori. Un incarico che, inevitabilmente, non era compatibile con la carica di senatore.