Puglia, riprendono le manifestazioni aeree e le Frecce Tricolori saranno a Bari per San Nicola. Prima esibizione dopo la ripresa

Riprendono le manifestazioni aeree e le Frecce tricolori torneranno anche in Puglia. La prima data è quella dell'8 maggio per le festa di San Nicola, patrono di Bari.

La ripresa delle manifestazioni aeree

La conferma della ripresa delle manifestazioni aeree arriva dall’Aero club d’Italia che ha comunicato anche il calendario delle manifestazioni che vede tra le tappe anche la Puglia, sarà la prima esibizione della pattuglia in Italia dopo la ripresa. Le manifestazioni erano state sospese a causa della pandemia per evitare il rischio di assembramenti soprattutto per uno spettacolo che ha sempre richiamato un folto pubblico.

Le date

La pattuglia acrobatica nazionale del 313° gruppo addestramento acrobatico dell’aeronautica militare si esibità nel cielo pugliese l'8 maggio per la festa di San Nicola. Il giorno precedente, invece, si divideranno tra Giovinazzo e Molfetta. Mentre il 26 giugno la pattuglia sorvolerà il cielo di Vieste sul Gargano.

