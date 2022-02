Puglia, sicurezza nelle stazioni: più di 4mila persone controllate in una settimana

Un arrestato, 5 indagati per reati vari e 4.347 persone controllate nell’ultima settimana dagli agenti del Compartimento Polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise, nell’ambito dei controlli nelle stazioni e sui treni.

A Bari rintracciato un minore scappato dalla comunità

In particolare, il 26 gennaio, personale del Posto Polizia Ferroviaria di Barletta, di seguito ad attività di controllo in quello scalo, ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero che si è reso responsabile del reato di evasione, in quanto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

In data 25 gennaio, invece, personale del Reparto Operativo di Bari Centrale, ha rintracciato un minore straniero che si è allontanato da una comunità della provincia di Lecce, riaffidandolo al responsabile della stessa.

Inoltre, nel corso del fine settimana, la Polizia Ferroviaria ha svolto attività di controllo anche nella stazioni di Bisceglie (BAT), solitamente frequentata da numerosi giovani, nelle ore pomeridiane e serali.