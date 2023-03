Forbes premia la Puglia: "Polignano piccola gemma con ottimi frutti di mare"

Polignano a Mare è un piccolo gioiello di una città di mare in Puglia con ottimi frutti di mare. Firmato Forbes. Un riconoscimento che arriva dal portale americano sul turismo con un articolo a firma di John Mariani, giornalista e scrittore.

Cosa ha scritto il giornalista

«A quaranta minuti a sud della grande città di Bari si trova la piccola città di Polignano a Mare e a quindici minuti Monopoli, entrambe visitabili in giornata». CVosa ha affascinato Mariani? E' presto detto. La storia, certamente, «oscura» come la definisce il giornalista americano «con alcuni studiosi che affermano che i Greci l'hanno insediata come Neapolis, mentre altri dicono che Giulio Cesare l'ha fondata come snodo lungo la Via Traiana. La sua posizione sull'Adriatico era un'arma a doppio taglio, da un lato lo rendeva facilmente accessibile per il commercio, dall'altro facile da invadere. Così, i suoi occupanti hanno incluso l'Impero Bizantino, i Normanni, gli Angioini e gli Aragonesi, che hanno praticamente stabilizzato la regione», si legge nell'articolo che invita a visitare il territorio più a sud dell'Italia.

Ma c'è di più. Alle bellezze storiche, al mare cristallino, alle insenature mozzafiato, che rendono piacevole il passesggio, Mariani pubblica una lista di ristoranti e bar in cui la sosta sembra essere obbligatoria. Dal caffé vista mare ai frutti di mare e ai crudi «impossibili da ignorare». Una vera e propria ode al Comune pugliese che ospita, da anni ormai, il “Red Bull Cliff Diving Polignano” con atleti impegnati in tuffi spettacolari che ogni anno richiamano 50mila spettatori.