Ha destato qualche perplessità la domanda rivolta da Papa Francesco a un gruppo di fedeli: «La Puglia è pericolosa?» Il gruppo, in arrivo da Barese, era a Roma all’udienza del mercoledì quando il pontefice ha rivolto loro lo strano interrogativo. Il video, pubblicato da Savino Montaruli dell’associazione di impegno civico “Nati per resistere” con la significativa didascalia "cose da pazzi" e sta facendo il giro del web creando varie reazioni, tanto più che il papa è stato varie volte in Puglia per le celebrazioni legate a Don Tonino Bello, che lo hanno portato ad Alessano e a Molfetta.