Puglia, perde un seno per il tumore: le fanno la chemio e la radioterapia su quello sano

I giudici della Corte dei Conti lo definiscono un caso di “malpractice sanitaria”: a una donna malata di tumore al seno sono stati effettuati otto cicli di chemioterapia e diversi cicli di radioterapia. Fin qui nulla di strano. Ma la paziente, sottoposta a un intervento di mastectomia totale destra - ovvero la rimozione chirurgica di un seno intero, in questo caso quello destra - è stata curata con la chemio sulla parte sana del corpo, ovvero quella sinistra.

I fatti

È accaduto all'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Dopo la mastectomia destra, alla donna - siamo nel 2013 - viene comunque suggerito di affrontare alcuni cicli di radio e chemioterapia per essere sicuri che nel suo corpo non restasse traccia di cellule tumorali. «È stato però appurato - scrivono i giudici della Corte dei Conti di Puglia - che i cicli di chemio-radioterapici furono effettuati sulla parte sinistra del torace, quella sana, e non sulla parte destra». La Procura della Corte dei Conti ha chiesto quindi la condanna al risarcimento di 25mila euro per il responsabile dell'Unità di Radioterapia dell'epoca, il quale ha poi chiesto e ottenuto - previo parere favorevole da parte della stessa Procura - di pagare il 50% del dovuto per definire definitivamente il giudizio.