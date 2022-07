Non gli permettono di pagare con la carta, chiama il 117: multato l'esercizio commerciale

Non gli hanno permesso di pagare con il bancomat in un'attività a Bari, ha avvisato il servizio di pubblica utilità 117 e da qui è partita la segnalazione. Sono intervenuti, quindi, i militari della guardia di finanza provinciale di Bari, che hanno multato un esercente. Dall'1 luglio, infatti, è entrata in vigore una normativa che obbliga tutti gli esercenti a permettere ai clienti di pagare con carta di pagamento, che sia bancomat o qualunque altro mezzo elettronico. E anche in Puglia fioccano le prime multe.