Emergenza covid, l'appello di Anelli: «Assumere medici negli ospedali in Puglia»

«Assumere medici negli ospedali per sgravare i medici di famiglia dalla gestione della burocrazia in modo che possano dedicarsi all'assistenza dei propri pazienti». La richiesta arriva dal presidente dell'Ordine dei Medici di Bari e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Filippo Anelli. Sul territorio regionale al momento i medici di medicina generale stanno gestendo 84mila pazienti in isolamento domiciliare perché positivi.

L'sos lanciato dal presidente

«Sul fronte ospedaliero» in Puglia «occorre mettere nuove forze in campo, sia assumendo medici attraverso nuovi bandi che sfruttando il decreto Calabria per consentire agli specializzandi di operare nei reparti»: è quanto chiede Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici di Bari e della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Secondo Anelli, «l'ondata di contagi legata alla diffusione velocissima della variante Omicron e le nuove regole sulle quarantene stanno creando una situazione critica negli ospedali, mentre i medici di famiglia sono oberati di incombenze burocratiche».

«Sul territorio - prosegue Anelli - occorre invece sgravare i medici di famiglia dalla gestione degli aspetti amministrativi e burocratici, in modo che si possano dedicare all'assistenza dei pazienti. Compito del medico è seguire i pazienti sintomatici e prescrivere il tampone di controllo al fine di acclarare l'avvenuta guarigione. Gli aspetti di carattere burocratico dovrebbero essere garantiti dalla gestione automatizzata, attraverso il sistema informatico. Chiediamo quindi che la Regione attivi un call center e punti di riferimento in ogni Asl che possano dare prontamente informazioni ai cittadini». «Siamo certi - conclude - che il presidente Emiliano sarà disponibile ad individuare soluzioni per mettere in grado i medici di portare avanti il lavoro che sanno fare al meglio: curare le persone». Sul territorio regionale al momento i medici di medicina generale stanno gestendo 84mila pazienti in isolamento domiciliare perché positivi.