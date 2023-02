Puglia fortunata: vinti 70mila euro al 10eLotto. Il Lotto "regala" altri 35mila euro a due giocatori

Puglia fortunata: centrati un 10eLotto per 70mila euro. Il Lotto "regala" 35mila euro nel Barese. Festa al 10eLotto in Puglia con vincite complessive per 70mila euro: a Rutigliano, in provincia di Bari, - come riporta Agipronews - è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro mentre ad Andria un fortunato giocatore ha indovinato un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 445,4 milioni di euro dall'inizio dell'anno.

Lotto, doppietta in provincia di Bari: vinti oltre 35mila euro

Doppia vincita al lotto in provincia di Bari: come riporta Agipronews, a Casamassima sono stati vinti oltre 18mila euro, mentre nel capoluogo si festeggia con altri 16mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 144,4 milioni dall'inizio dell'anno.