Covid, rinciata la Fiera del Fischietto a Rutigliano. Stop agli eventi a Orsara

L'aumento esponenziale di casi covid in tutta la Regione Puglia - 3.670 i nuovi casi di contagi da coronavirus rilevati nella giornata di oggi 4 gennaio 2022 - impone prudenza. E così gli amministratori di vari Comuni pugliesi hanno deciso di annullare ogni tipo di evento. Si terrà in estate la Fiera del Fischietto a Rutigliano, in provincia di Bari. Mentre il sindaco di Orsara di Puglia, comune in provincia di Foggia, ha deciso di fa saltare tutti gli eventi, compresi quelli della Befana. Causa aumento dei contagi appunto.

La Fiera del Fischietto a Rutigliano

«La fiera del fischietto non si farà perché non ci sono le condizioni previste dalla legge per poterla fare», ha annunciato il sindaco del comune pugliese Giuseppe Valenzano. Fissata per il 17 gennaio - già l'anno scorso fu sostituita con un flashmob dai balconi delle case - la Fiera si terrà il 4 e 5 giugno. «Nello specifico il decreto vieta ogni evento all’aperto per il quale è presumibile una situazione di assembramento e la fiera lo è, perché ha sempre avuto forte eco, richiamando visitatori non solo dai paesi limitrofi».

«Sapete quanto sia legato alla fiera del fischietto in terracotta e, credetemi, è mortificante trovarmi nella situazione di dovervi dire che anche quest’anno non potremmo ritrovarci tutti in pineta con i nostri fischietti - aggiunge il primo cittadino - ed invece noto che taluni abusano di questo momento fomentando e sollevando insipide polemiche che mettono in cattiva luce Rutigliano e la fiera stessa».



Dunque la decisione dopo un incontro con i figuli «ed insieme abbiamo deciso di posticipare la manifestazione nelle giornate del 4 e 5 Giugno del 2022. Una decisione che ritengo saggia e lungimirante. Chiedo a tutta la comunità di ricordare comunque la giornata di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio, visitando le botteghe e sostenendo i figuli e questa nostra antica arte. Vi comunicherò le altre iniziative nei prossimi giorni. Essere sindaco - ha concluso Valenzano - significa assumersi la responsabilità e spesso come in questo caso essere il capro espiatorio».

Orsara sospende gli eventi della Befana

Il Comune di Orsara di Puglia ha deciso di sospendere tutti gli eventi in programma e di chiudere, fino a data da destinarsi, anche la pista di pattinaggio su ghiaccio e la Casa della Befana«. È quanto comunica il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, dopo l'incremento di casi Covid registrati in paese. Nello specifico sono dieci i pazienti positivi e sette quelli in quarantena, ma si teme che il numero possa aumentare. Il sindaco aveva già annullato nei giorni scorsi i laboratori dedicati a bambini e adulti che avrebbero dovuto tenersi nel Centro Anziani. Adesso comunica anche «la sospensione di ogni altro evento tra quelli previsti fino al 9 febbraio 2022. Non si svolgeranno, dunque, nemmeno i laboratori previsti il 4 e il 7 gennaio con le "Letture piccine" e quelli in programma il 5 e 6 gennaio per la realizzazione delle calze. Annullato anche lo spettacolo di bolle di sapone dell'8 gennaio, chiuse la pista su ghiaccio e la Casa della Befana», conclude la nota dell'amministrazione comunale.