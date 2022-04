Puglia, centrato "5" da 67mila euro al SuperEnalotto. Col 10eLotto vinti 50mila euro

Da oggi in Puglia c'è un nuovo super fortunato. A Bari è stato centrato un "5" da 67mila euro al SuperEnalotto.

La combinazione vincente

La Puglia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 26 aprile, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 67.076,18 euro. La giocata vincente è stata registrata nel cafè di via Postiglione 17 a Bari. Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 194,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.

Anche il 10eLotto premia la Puglia: a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.