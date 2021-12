Vaccini, in Puglia il 2,1% di bambini ha ricevut la prima dose

Prosegue la campagna vaccinale per i bambini, iniziata il 15 dicembre in tutta Italia. In Puglia i dati sono già positivi: ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid il 2,1% dei bambini tra 5 e 11 anni, 0,7% in più della media nazionale.

I numeri della campagna vaccinale

Per quanto riguarda invece la popolazione over 12, ha già ricevuto almeno una dose l'88% dei pugliesi, il 2,1% in più della media nazionale. Bene anche i dati sulla terza dose o richiamo, già somministrata al 30% dei pugliesi, 3,2% in più del dato nazionale.

Sul territorio dell'area metropolitana di Bari le somministrazioni di vaccini anti-Covid sono aumentate del 328% nei primi 15 giorni di dicembre, con oltre 187.817 dosi, rispetto al corrispondente periodo di novembre (43.927). Nel complesso sono state somministrate 2 milioni e 327.743 dosi di vaccino, di cui 307.833 richiami.