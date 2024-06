Sgominata rete di pedofili online. Scoperte 215mila foto con minori, anche in Puglia: quattro arresti

L'arresto dopo gli abusi sulla figlia minore hanno consentito di sgominare una rete di pedofili on line che ha portato all'arresto in flagranza di quattro persone residenti nelle province di Milano, Brescia, Taranto e Bari, trovati in possesso di notevole quantità di materiale di natura pedopornografica e alla denuncia di altre tre persone, una delle quali residente in Germania. L'attività investigativa è stata coordinata con le Procure di Milano, Brescia, Bari e Lecce competenti territorialmente e ha portato al sequestro di circa 215.000 file comprendenti immagini e video di natura pedopornografica che ritraevano minori di diverse nazionalità.

Le indagini

Le indagini sono iniziate nell'aprile del 2023 quando vengono segnalati abusi sessuali su una minore da parte del padre.

I militari accertano le violenze e che i fatti si sono protratti nel tempo tra le province di Milano, Pavia e Lodi, dove la famiglia ha dimorato. Il padre 46enne viene arrestato e, nel corso delle relative perquisizioni, vengono trovati migliaia di file video e foto pedopornografici di diversa provenienza, presenti nei dispositivi informatici sequestrati che erano in uso all'uomo. L'uomo viene condannato in primo grado a 12 anni di galera e 50.000 euro di multa, mentre tutto il materiale sequestrato viene visionato dal personale specializzato nelle indagini telematiche di Lodi che individua una rete online di comunicazione e scambio di materiale pedopornografico, radicata in Italia e all'estero. Nel corso delle indagini, i riscontri ottenuti hanno portato all'arresto in flagranza di reato di 4 persone residenti nelle province di Milano, Brescia, Taranto e Bari, trovati in possesso di notevole quantità di materiale video e fotografico di natura pedopornografica e alla denuncia di altre tre.