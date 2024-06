Meno social e più vita reale: «A cena senza cellulare». L'iniziativa

In libreria, per un "party" inedito, nel quale ognuno legge un libro portato con sé, o al ristorante. Smartphone? No grazie. La tendenza è arrivata dapprima dagli Stati Uniti d'America, ma è piaciuta così tanti in Europa che rischia di diventare quasi una moda. Sconnessi ma felici. E il gran successo dei silent reading party, degli incontri "letterari" nei quali ci si vede in circoli o librerie per leggere, mettendo da parte il cellulare, si accompagna a quei ristoranti che propongono un patto ai propri clienti: niente social, telefonino spento e messo da parte, in cambio di vino (o qualcos'altro da bere, si intende) gratis.

Come funziona



L'iniziativa adesso arriva anche in Puglia, dove per altro i silent reading party hanno già avuto un buon successo di pubblico: a Bari già due appuntamenti organizzati dal Collettivo Bandelle, con La Content e Gastronomia Ferdy, a Lecce invece è perfettamente riuscita la colazione letteraria senza tecnologia alla Liberrima. A New York i gruppi di giovani che si organizzano per questo tipo di serate aumentano in maniera esponenziale settimana dopo settimana. E noi dopo aver importato hamburger e tecnologie varie, ci adeguiamo.

L'impressione diffusa è che vi sia una sorta di tentativo di staccare dai social. Non disaffezione, per carità, ma la voglia anche da parte dei giovanissimi di riprendersi i propri spazi. Come a voler dire: lo smartphone è necessario, i social sono una parte fondamentale della vita di ognuno, ma c'è il diritto di restare disconnessi per qualche ora. Almeno una volta ogni tanto.

I locali

E adesso c'è anche in Puglia un locale, la pizzeria Chinè Mood, in via Mazzitelli a Bari, che offre da bere a coloro che decideranno di lasciare in un cestino il proprio smartphone all'ingresso. «Abbiamo letto di iniziative del genere in altre città del Nord racconta il proprietario Francesco Marasciulo, mentre sistema i coperti per un sabato sera da sold out e così ci siamo detti che vale la pena provarci».

Sarà possibile cenare senza telefonino, ma con il primo giro di bevande gratis, da martedì e da qui in avanti ogni giorno ad eccezione del venerdì e del sabato. «E c'è già chi ha voluto prenotare un tavolo per i prossimi giorni. In tanti, quando abbiamo annunciato l'idea su Facebook (del resto, come fare, sennò?) e Instagram, ci hanno detto di essere favorevoli. Sicuramente credo vi sia un'esigenza di staccare dalla tecnologia da parte di tanti giovani e non».

Il cameriere arriverà con le bevande gratis ovviamente a scelta non appena i clienti saranno seduti al proprio tavolo. «Quello è il momento nel quale di solito si sblocca lo schermo, anche per noia. E invece ci sarà da bere». «L'obiettivo spiega Francesco è recuperare la dimensione dell'esperienza dell'uscire fuori a cena. Serve a godersi il cibo che si mangia e anche la compagnia. Poi è chiaro dice con il sorriso che magari cederemo lo smartphone solo per fare una storia e pubblicizzare l'iniziativa».

L'idea della pizzeria barese, che magari verrà emulata anche da altri locali, si sposa con una tendenza generalizzata a riappropriarsi dei propri "spazi vitali". Guai a demonizzare i social, lo smartphone e la tecnologia, ma la tendenza diffusa (e partita dagli Usa) è quella di porsi dei limiti. Secondo un recente report di Demoskopika, in Puglia 78.855 giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni sono a rischio di dipendenza dai social. Di questi sono oltre 30mila gli under 23. Chissà che non basti un buon bicchiere di vino, una birra o magari un libro. Insomma, la vita al di fuori dello schermo.

