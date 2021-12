La Puglia accelera sui vaccini: 37mila somministrazioni in un giorno. Anche una coppia centenaria all'hub di Bitonto

In Puglia è stato toccato un nuovo picco di vaccini somministrati, oltre 37mila in meno di 24 ore nella giornata di venerdì. La campagna vaccinale anti Covid-19 è tornata quasi ai livelli della primavera scorsa quando mediamente venivano effettuate oltre 40mila inoculazioni al giorno. Complessivamente, in Puglia sono stati somministrati 6,6 milioni di dosi, sono 3.125.342 i pugliesi che hanno completato il ciclo vaccinale.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Covid, 369 nuovi contagi e due decessi. A Foggia il numero più...

I numeri sulle prime dosi

Sono circa 10mila le prime dosi fatte nell'ultima settimana in Puglia, l'effetto del green pass «rinforzato» che esordirà il 6 dicembre. Sono calati a 335.608 i pugliesi over 12 non ancora vaccinati, contro i 345.381 di sette giorni fa: è quanto si evince dall'ultimo report settimanale del governo italiano. Il maggior numero di non vaccinati è concentrato nella fascia 30-49 anni, sono 133.818, tremila in meno rispetto alla settimana scorsa quando erano 136.970. Non immunizzati 59.534 pugliesi nella fascia tra 50 e 59 anni; 54.672 tra 20 e 29 anni e 59.060 tra 12 e 18 anni, 2mila in meno rispetto alla settimana scorsa.

Anche una coppia centenaria

Centotre anni lui, 100 lei. Marito e moglie questa mattina si sono presentati nell'hub per ricevere la loro terza dose di vaccino anti Covid. «Per scegliere di proteggersi con il vaccino - racconta l'Asl Bari su facebook - non è mai troppo tardi: lo straordinario esempio di una coppia over 100 a Bitonto. Marco, 103 anni, e Pasqua, 100 anni, marito e moglie, si sono presi per mano come fanno da sempre per gli appuntamenti importanti e hanno fatto insieme la terza dose di vaccino nell'hub di Bitonto.