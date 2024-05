In una fotografia, una delle tre 19enni costrette a prostituirsi «appariva in compagnia di Sabino Capriati», soprannominato “Bino”. È l’immagine con il primogenito di Raffaele Capriati, ammazzato in un agguato mafioso la sera di Pasquetta a Torre a Mare, a raccontare uno dei tanti spaccati emersi dalle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Bari. Una delle tre 19enni, «dopo essersi riavvicinata al padre» (agente), «gli aveva confermato l’esistenza di una rete di prostituzione che vedeva coinvolte anche ragazze minorenni». E l’uomo, «redigendo un’annotazione di servizio» sul caso, «aveva appreso dalla figlia che aveva iniziato a cambiare comportamento frequentando soggetti appartenenti al clan Capriati, in particolare Sabino Capriati e suo fratello Christian, frequentatore dello stesso istituto scolastico» della figlia che, in quel periodo, aveva iniziato a frequentare “cattive compagnie”.

«Frequentando» infatti due donne, Antonella Albanese, detta “Emma”, e Marilena Lopez, alias “Marilù”, che «esercitavano il ruolo di escort», la 19enne «era stata introdotta nel mondo della prostituzione», anche se «inizialmente, il suo ruolo sarebbe stato marginale». E proprio una delle due escort, Lopez, dopo aver appreso che la 19enne, all’epoca dei fatti 16enne, «era figlia di un poliziotto, avrebbe comunicato al padre che la figlia, da lei protetta e tutelata, sarebbe finita nelle mani del figlio di un altro poliziotto» (Nicola Basile), che «oltre a commettere truffe aveva B&B nei quali faceva prostituire solo minorenni, tra le quali» la figlia.

Proprio quest’ultima ragazza, secondo quanto riferito al padre, avrebbe raccontato che “Basile”, figlio di un assistente capo coordinatore della polizia di Stato, «oltre ad essere un cliente abituale di Lopez - è scritto -, l’avrebbe minacciata intimandole di diffondere sui social network alcune foto compromettenti». E lei, «intimorita dalle minacce, avrebbe acconsentito a intrattenere rapporti sessuali a pagamento organizzati dallo stesso Basile, consumati in alcuni B&B prenotati da quest’ultimo: questi incontri sarebbero avvenuti, prevalentemente, con persone appartenenti alla stretta cerchia di amici di Basile». Nel corso delle “confidenze” al padre, inoltre, la 19enne ha aggiunto che «Basile avrebbe indotto a prostituirsi (con la stessa cerchia di soggetti adulti) anche una sua amica di classe, all’epoca dei fatti minorenne, che frequentava il terzo anno presso l’istituto superiore Perotti di Bari». Negli incontri sessuali delle ragazze con i clienti, «Basile si intratteneva in altre stanze dei B&B interessati, pretendendo, a fine prestazione, il 50% degli introiti, che si aggirava, per ogni incontro, su cifre ricomprese tra i 100 ed i 500 euro».

Sui clienti, inoltre, la ragazza aveva confidato al genitore «che si trattava di adulti, dei quali non conosceva l’identità», ma anche di ragazzi, sino a rimanere incinta dopo un incontro avvenuto con un giovane rampollo della criminalità organizzata barese. È quanto emerso in una conversazione in cui la Albanese, il 14 luglio 2022, informava la nonna che la sua amica (la figlia del poliziotto) era in attesa di un figlio: «Si tiene il bambino… la pancia già ce l’ha! Il padre l’ha disconosciuto… no la madre non la porta ad abortire». Albanese aveva riferito alla nonna che la sua amica, «per individuare il padre del nascituro, era stata costretta a visionare la “galleria” del proprio cellulare, al fine di individuare i soggetti con i quali aveva intrattenuto rapporti sessuali». E dopo la ricerca, sempre a detta della Albanese, il padre del bambino «si sarebbe potuto identificare in Domenico Strisciuglio, figlio di Sigismondo», detto “Luna”, reggente sul quartiere Carbonara. «Ma neanche se ne sono accorti… che neanche se li fa i problemi le persone… è di Mimmo Strisciuglio il figlio. Sai come ha fatto a riconoscerlo che è lui? - diceva la Albanese alla nonna -. È andata sulla galleria e ha detto “con chi ho fatto quel giorno?”».

N.Mic.

