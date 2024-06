Il tribunale del Riesame di Bari ha disposto gli arresti domiciliari per Elisabetta Manzari e Ruggiero Doronzo, la 24enne e il 29enne finiti in carcere, lo scorso 13 maggio, con l'accusa di aver sfruttato la prostituzione di alcune ragazze minorenni. Manzari e Doronzo sono considerati dalla Procura di Bari, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, i 'driver' delle ragazze, da loro accompagnate agli appuntamenti con i clienti in varie strutture ricettive baresi. Manzari, per la Procura, avrebbe anche preso gli appuntamenti tra le ragazze e i clienti.

Accolti i ricorsi

Il Riesame ha dunque accolto i ricorsi degli avvocati di Manzari e Doronzo, Nicolò Nono D'Achille e Carmine di Paola, che avevano chiesto l'attenuazione della misura cautelare. Il tribunale ha però confermato il carcere per Federica Devito, 25 anni, una delle «Squad girls» accusata di aver gestito e sfruttato la prostituzione di due 16enni a partire dal 2021, e ha anche confermato l'obbligo di dimora nel comune di Lecce per l'avvocato salentino Stefano Chiriatti, presunto cliente di due ragazze all'epoca dei fatti (2022) minorenni