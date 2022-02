Prima gli svedesi, ora i giapponesi: 500 posti con il colosso Ntt Data

A Bari il comparto dell'automotive rappresenta un punto di forza del sistema manifatturiero sia per quanto riguarda il numero degli occupati, che per i volumi di produzione e l'export. Ma i maggiori stabilimenti stanno attraversando una fase molto delicata che preoccupa i lavoratori, i sindacati, le istituzioni e lo stesso management aziendale. I tavoli di crisi sono parecchi e riguardano numeri consistenti. Una crisi del lavoro che ha visto sabato scorso scendere in piazza Prefettura migliaia di lavoratori preoccupati nell'immediato e nel medio termine.

APPROFONDIMENTI VICENZA Lutto a Vicenza per Nicola Amenduni, patron delle Acciaierie Valbruna... BARI Natuzzi, cassa integrazione prorogata ma gli esuberi sono 700. La... BARI Palace, ecco l'intesa: 12 mesi di cassa integrazione per i...



Esuberi e licenziamenti che la task force regionale per l'occupazione sta cercando, con le altre istituzioni e i sindacati, di risolvere. Come è ormai noto la transizione tecnologica rappresenta per le aziende un'opportunità per crescere o una mannaia che taglia posti di lavoro. E questo doppio passo continuiamo a toccarlo con mano a Bari dove da un lato giungono richieste di insediamento di colossi industriali italiani e stranieri e dall'altro si producono esuberi o licenziamenti. Partiamo dalle dolenti note anche se non si tratta di un'azienda che subisce gli effetti della transizione green. Ieri c'è stato un incontro fra la Brsi, azienda che si occupa di assistenza informatica e sindacati per cominciare a discutere della situazione dei 78 dipendenti per i quali l'azienda ha aperto la procedura di licenziamento. Come è noto la Brsi aveva imposto ai 78 dipendenti della sede di Bitritto di trasferirsi nella sede di Misterbianco in Sicilia. I lavoratori avevano fatto ricorso al giudice del lavoro che il 24 gennaio scorso aveva annullato quel trasferimento. La Brsi ha risposto con il licenziamento collettivo.



Ieri dicevamo un primo incontro. Ci sono 45 giorni per cercare di trovare un accordo, trascorsi i quali ce ne sono altri 30 per evitare il licenziamento. Trascorsi i 75 giorni partono le lettere di licenziamento. L'azienda pare ferma sulle proprie posizioni, i sindacati sapendo che le commesse, cioè il lavoro, ci sono, cercheranno di portare avanti con la task force regionale una linea che nell'immediato punti all'utilizzo degli ammortizzatori sociali e nel medio termine individui nuovi percorsi lavorativi. Intanto lo spettro del licenziamento si avvicina. Ma, come dicevamo, ci sono note positive nel panorama industriale barese. Di qualche tempo fa è la notizia dellla Midsummer, società svedese leader nella costruzione di pannelli solari innovativi che ha deciso di investire a Bari. Più recentemente la Ntt Data, multinazionale giapponese con sede a Tokyo che ha deciso di investire una quindicina di milioni di euro per la realizzazione di un centro per intelligenza artificiale e blockchain. Probabilmente il colosso nipponico che conta 140mila dipendenti nel mondo, presenterà alla Regione una domanda di contratto di programma e avere così contributi per strutture e per la ricerca. In Italia al momento la Ntt Data conta 8 sedi, di cui 2 al Sud. L'azienda giapponese si occupa di system integration, serve le telecomunicazioni, i mercati finanziari, le multi-utility, ma anche il settore manifatturiero e della sanità. Ha un fatturato di 16 milioni di dollari, potrebbe assumere a Bari subito un centinaio di dipendenti per giungere a 500 nell'arco di tre anni. Ntt è il sesto fornitore al mondo di servizi It e a Bari cercherebbe personale altamente qualificato nei settori scientifici.

Due esempi, la Brsi e la Ntt, per mostrare le contraddizioni di un sistema che va governato dalla mano pubblica soprattutto per evitare che restino fuori dal ciclo produttivo centinaia di persone che invece andrebbero riqualificate con opportuni progetti e reinseriti nella fabbrica 5.0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA