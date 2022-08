Premio "Giuliano Preparata" a un ricercatore pugliese per gli studi sulla fisica teorica

È Pierluca Carenza, laureato in Fisica a Bari nel 2018 e ricercatore all'università di Stoccolma, il vincitore del premio nazionale "Giuliano Preparata" della Società italiana di Fisica (Sif). Il riconoscimento è assegnato a un giovane laureato in Fisica dopo l'1 gennaio 2017, e che abbia discusso una tesi su un argomento di "Fisica Teorica". La premiazione avrà luogo durante la cerimonia inaugurale del 108/esimo congresso nazionale della Sif che si terrà a Milano il 12 settembre 2022.

Chi è Pierluca Carenza

La tesi del dott. Carenza 'Astrophysical and cosmological bounds on axions and axion-like particles', sotto la supervisione del prof. Alessandro Mirizzi, è stata premiata, si legge in una nota dell' Università Aldo Moro di Bari, «per i suoi rilevanti contributi allo studio della produzione di assioni da supernove, con un'originale accurata trattazione della sottostante dinamica nucleare.» «Gli assioni sono particelle ipotetiche, postulate alla fine degli anni 70, e la cui scoperta - viene aggiunto - potrebbe dare una risposta al problema della materia oscura nell'Universo». Carenza è stato dottore di ricerca a Bari nel 2022 ed è attualmente ricercatore post-doc a Stoccolma.