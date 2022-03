Portobello apre in Puglia: nuovo maxi-store nel centro commerciale "Mongolfiera Japigia" a Bari

Portobello sbarca in Puglia. La catena di franchising di origine romana specializzata nella vendita di prodotti non alimentari, di marca a prezzi convenienti ha sottoscritto un accordo di finanziamento del valore di 5 milioni di euro che consentirà l'apertura di numerosi punti vendita in Italia. E un maxi-store di casalinghi, elettronica e regali, tessile e abbigliamento, cura della casa e della persona sarà aperto anche nel centro "Mongolfiera" nel quartiere Japigia a Bari.

La mappa delle nuove aperture: 23 store da 250 mq

L'operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali di Portobello, avendo nel contempo stipulato accordi vincolanti con partner commerciali attivi nel settore retail per l'apertura di nuovi store in tutta Italia, in virtù dei quali è previsto che la rete commerciale aumenti di circa ulteriori 5.800 metri quadrati, paragonabili per caratteristiche e redditività a circa 23 store realizzati attraverso il concept standard di Portobello di 250 mq, entro i prossimi 12 mesi. I negozi saranno aperti presso i seguenti centri commerciali: Mongolfiera Japigia (Bari), Esp (Ravenna), Le Corti Venete (Verona), Il Castello (Ferrara), Adriatico 2, Portogruaro (Venezia). Il finanziamento, a tasso variabile e di tipo unsecured, ha un importo di euro 5 milioni, una durata di 5 anni con scadenza 30 giugno 2027 e un piano di rimborso su base semestrale posticipata, dopo un periodo di pre ammortamento iniziale di 6 mesi.