Travolto dal cancello di accesso al porto: finanziare in rianimazione

Era in servizio quando è stato travolto da un cancello all'ingresso del porto di Bari. Il brigadiere è stato soccorso e portato al Policlinico di Bari dove ha subito due operazioni, e non sarebbe in pericolo di vita.

Travolto dal cancello mentre era in servizio

Il brigadiere 40enne era in servizio con altri colleghi presso il porto di Bari precisamente al varco Pizzoli. Gli agenti della fiamme gialle hanno parto i cancelli per consentire l'accesso di un carico eccezionale, quando nel richiudersi uno dei cancelli è caduto addosso al finanziere travolgendolo.

Il 40enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al Policlino di Bari dove è stato sottoposto a due interventi e dove si trova ora ricoverato in rianimazion, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

E' ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, nel Policlinico di Bari il finanziere, un brigadiere 40enne, che questa notte è stato travolto dal cancello di uno dei varchi di accesso al porto di Bari, dove era in servizio. Sulle cause dell'incidente sono al lavoro i militari della Guardia di Finanza e la Polizia. «Siamo profondamente addolorati per quello che è successo e stiamo lavorando per appurare la dinamica dei fatti» ha dichiara l'Autorità portuale all'Ansa.