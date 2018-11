Poliziotto ucciso in un conflitto a fuoco. Intitolata a lui la sottosezione Bari Sud della Stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerimomnia a Bari, stamani, per l’intitolazione della Sottosezione Autostradale Bari Sud all’assistente di polizia Giuseppe Cimarrusti, medaglia d’oro al valor civile, morto in uno scontro a fuoco avvenuto a Verona la notte del 21 febbraio 2005 mentre era impegnato in un servizio di controllo del territorio a bordo di una volante.Alla cerimonia era presente, tra gli altri, il prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ha ricordato «l’importanza del valore della memoria e del ricordo di chi ha sacrificato la vita per la difesa della legalità e dello Stato».