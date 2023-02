Uomo e bimbo scomparsi, trovati abiti e scarpe sulla roccia: ricerche sospese, riprenderanno domani all'alba

Un vero e proprio giallo che ha fatto comunque scattare un allarme e ricerche. Questa mattina sono stati rivenuti sul lungomare Ardito di Polignano a Mare alcuni indumenti di un uomo e di un bambino (per l’esattezza un giubbotto e un paio di scarpe da bambino e un paio di scarpe da adulto). Le ricerche sono state sospese in serata: riprenderanno domani all’alba con vedette, sommozzatori ed elicottero sotto il coordinamento del 6’ Maritime Rescue Sub Centre.

Finora nessuna denuncia

Un testimone pare abbia visto i due lasciare gli indumenti e poi sparire ed è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti via terra i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli mentre via mare sono scattate le ricerche da parte di una motovedetta della Guardia Costiera di Monopoli.

I vestiti recuperati sono stati sequestrati dalla Polizia locale ma sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Polignano a Mare ai quali, comunque, non è giunta alcuna denuncia di scomparsa. Lo si apprende da fonti investigative le quali precisano che le verifiche in corso sono comunque doverose dopo la segnalazione ricevuta.