Polignano, la campionessa olimpica si tuffa dal balcone ma il web si indigna: «Cattivo esempio, è pericoloso»

Un tuffo da brividi dal balcone a picco sul mare a Polignano a Mare. È lo spettacolare video condiviso sui social campionessa di tuffo canadese Molly Carlson, che è diventato virale sui social scatenando però una polemica sulla tuffatrice.

La polemica

Nel video si vede l'atleta 23enne inquadrare il balcone a picco sul mare e poi tuffarsi con una capriola nell'aria da un'altezza di almeno una decina di metri. Un'esibizione perfetta ma che ha suscitato molte polemiche. Il video, ricondiviso su Facebook in diverse pagine è stato commentato da migliaia di utenti che contestano la pericolosità del gesto e la possibilità che diventi un cattivo esempio per i giovanissimi: è pericoloso, non bisognerebbe dare questi esempi" si legge sotto il filmato "ragazzi non fatelo, come minimo si rischia di rimanere paralizzati". Rabbia che non si placa neanche quando altri utenti fanno notare che si tratta di una campionessa olimpica.

Il filmato è stato realizzato nei giorni del Red Bull Cliff Diving World Series, competizione in cui la campionessa canadese ha gareggiato conquistando il secondo posto.

Molly Carlson, chi è la tuffatrice star di TikTok

Molly Carlson è un'atleta canadese di 23 anni. Dal 2021 è terzo posto assoluto nella classifica della World Series e ha conquistato la medaglia d'argento in occasione delle qualificazioni del FINA High Diving di dicembre. Su TikTok conta ben 2,3 milioni di follower, anche grazie ai suoi video incredibili di tuffi dal trampolino ripresi con una telecamera in testa.