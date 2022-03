Donna scomparsa da giorni, trovata morta nell'auto

E’ stata rinvenuta senza vita, nei pressi di Porta Alga, a Polignano a Mare, la 56enne di Conversano i cui figli avevano denunciato la scomparsa dall’altro ieri. Il corpo della donna è stato trovato all'interno della sua Kia Picanto rossa. Erano stati alcuni passanti che avevano letto gli appelli social a riconoscere l'auto ed allertare i carabinieri della Stazione polignanese e della Compagnia di Monopoli, sul posto insieme ai medici del 118.

APPROFONDIMENTI MAGLIE Studentessa scomparsa da scuola: bruciature, feriti e lividi. Si... IL RACCONTO La ragazza scomparsa per dieci ore, il racconto choc: «Sono... IL GIALLO Salento, sulla 15enne scomparsa lividi, ferite e bruciature:... GERMANIA Ritrovata la 16enne scomparsa a Ugento: era in Germania. Voleva... LECCE Ugento, Alessandra lascia un biglietto alla famiglia e poi prende un...

Studentessa scomparsa da scuola: bruciature, feriti e lividi. Si indaga per sequestro di persona e lesioni

La scomparsa e l'appello della famiglia

Della 56enne si erano perse le tracce dall’altro ieri mattina. La donna è uscita di casa per recarsi al lavoro, in una cooperativa di assistenza sociale, dove non è mai arrivata. In tarda mattinata ha parlato al telefono con la figlia che vive in Svizzera spiegandole che desiderava rincasare per preparare il pranzo.

La ragazza scomparsa per dieci ore, il racconto choc: «Sono stata avvicinata da un'auto, poi non ricordo più niente»

Proprio venerdì, infatti, la donna doveva raggiungere la figlia in terra elvetica. L’allarme è scattato subito dopo pranzo, quando i familiari e il suo compagno non l’hanno vista rientrare. Al momento dell’allontanamento la signora viaggiava a bordo della sua Kia Picanto rossa. L’ultimo avvistamento a Conversano risaliva alle 9 dell’altro ieri in una tabaccheria vicino casa sua, dove si era recata per acquistare due pacchetti di sigarette ed una ricarica telefonica.

Ritrovata la 16enne scomparsa a Ugento: era in Germania. Voleva raggiungere la famiglia in Polonia

La famiglia aveva sporto denuncia ai carabinieri e diffuso la sua foto attraverso Facebook, nella speranza che qualcuno potesse fornire notizie utili al suo ritrovamento. Gli appelli, nel giro di poche ore, erano diventati virali. In diversi Comuni la voce della scomparsa si è allargata a macchia d’olio nel tentativo di aiutare la famiglia, disperata, a ritrovare la congiunta. Sembra che la donna fosse stata geolocalizzata l’ultima volta a Monopoli, prima in via Dante Alighieri e poi nei pressi della stazione ferroviaria. Della scomparsa se n'era paralto anche nella trasmissione "Chi l'ha visto". Da Monopoli, poi, sempre a bordo della sua utilitaria, la donna si è spostata nella vicinissima Polignano a Mare dove nel pomeriggio di ieri è stata ritrovata priva di vita su di una scogliera.