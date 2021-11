Pnrr, a Bari primo incontro. E Colao rassicura i Comuni: «Daremo supporto»

Progetti in corso per rimpolpare il personale tecnico nei Comuni ma sul Pnrr occorre non tergiversare. Lo ha detto a Bari il ministro per l'Innovazione tecnologica la Transizione digitale, Vittorio Colao, parlando con i giornalisti a margine della prima tappa del tour nazionale per presentare il Pnrr al Paese.

APPROFONDIMENTI LO SVILUPPO Transizione digitale e cantieri: oggi a Bari il ministro Colao e il... L'INIZIATIVA Reti veloci e servizi smart per colmare il gap della Pa: si candida...

Le parole del ministro

«Il ministro Brunetta sta lavorando molto alacremente per rendere disponibili le risorse ma soprattutto per la formazione. Noi daremo supporto. Il mio ministero con alcune risorse locali. Bisogna anche investire in chi c'è».

Colao poi si è soffermato sul Piano in generale. Al ministro è stato chiesto se saranno rispettati i tempi per la realizzazione dei progetti, cioè entro il 2026. «Dobbiamo essere ottimisti perché i fondi ci sono, i progetti anche. Dobbiamo essere molto veloci e ordinati nel portali a esecuzione, però non sarei pessimista».

Tra gli obiettivi del Pnrr, c'è quello di puntare sulla Telemedicina e usare le regioni ben attrezzate su questo per aiutare le altre: «la Puglia ha una piattaforma non enorme ma più avanzata». Colao ha poi parlato delle «competenze di base: non tutti sono competenti dal punti di vista digitale, ad esempio gli anziani. E il Piano punta anche ad aumentare il livello di queste competenze, con circa mezzo miliardo». «Il Piano - ha concluso - deve anche basarsi sulle persone e sugli enti locali come cinghia di trasmissione».

Presente anche il sottosegretario Garofoli

«Voglio essere franco, voglio dire che le preoccupazioni che i sindaci stanno esprimendo, cioè la preoccupazione di un affanno della macchina amministrativa, la condividiamo. Decenni di blocco del turn over e riduzione della spesa per la formazione del personae pubblico ha indebolito l'amministrazione della Repubblica».

Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, a Bari, parlando del personale richiesto dai Comuni per l'attuazione dei progetti del Pnrr. «Questo piano impone al paese, alla politica di adottare decisioni e alle amministrazioni, una logica di risultato, dobbiamo realizzare risultati. Saremo monitorati a partire da dicembre, dovremo dimostrare che abbiamo realizzato 51 obiettivi» ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, presentando il Pnrr a Bari.