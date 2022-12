Pirelli, a Bari ecco il nuovo Digital Solutions Center. Tronchetti Provera: «Un luogo per giovani talenti»

«Quando un'idea si concretizza in breve tempo è sempre motivo di orgoglio. Volevamo creare un luogo in cui nuove risorse e giovani talenti contribuissero alla trasformazione digitale di Pirelli, alla base del fare industria oggi. Ora questo luogo esiste e sta partecipando a pieno titolo ai progetti che il nostro team Digital porta avanti in tutto il mondo».

Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente Esecutivo e Ceo di Pirelli, con un videomessaggio di presentazione del nuovo Digital Solutions Center a Bari. Si tratta del primo centro di sviluppo interamente focalizzato sull'innovazione digitale, nato con l'obiettivo di arricchire le competenze interne sulle aree più strategiche per Pirelli. Il Digital Solutions Center Pirelli, esempio di impegno congiunto tra pubblico, privato e mondo accademico, era stato annunciato lo scorso maggio e oggi è operativo.

I primi 11 dipendenti, destinati a diventare almeno 50 da qui al 2025, sono già impiegati per lo sviluppo di software e algoritmi che saranno utilizzati nei più avanzati processi di progettazione, fabbricazione e commercializzazione degli pneumatici del gruppo in tutto il mondo. «Ringrazio la Regione Puglia e la città di Bari - ha aggiunto Tronchetti Provera - per aver contribuito a rendere possibile tutto questo, e gli atenei di Bari per aver messo a disposizione le loro competenze e conoscenze per un progetto che consente di valorizzare tutto il territorio pugliese e l'industria italiana nel mondo».

Emiliano: pronti alla sfida digitale

«La sfida della trasformazione digitale e dell'innovazione che l'intero Paese ha di fronte, trova la Puglia pronta e protagonista. Il Digital Solutions Center, che oggi inauguriamo grazie alla sinergia pubblico privato che ha favorito e accelerato questo importante investimento di Pirelli, testimonia la capacità della Regione Puglia di guardare al futuro e di puntare su settori innovativi capaci di coinvolgere e far crescere il capitale umano pugliese. I nostri studenti, i nostri giovani possono così rafforzare le proprie competenze e costruire nella loro terra il proprio progetto di vita». Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, presentando il nuovo Digital Solutions Center inaugurato a Bari.

Decaro: per noi è un onore

«Per la nostra città è un onore ospitare il Digital Solutions Center di un'azienda e un marchio così prestigioso nel mondo quale è oggi Pirelli. Siamo certi che questo nuovo insediamento contribuirà alla crescita del nostro territorio sia in termini di competenze e risorse sia in termini di ranking attrattivo nei confronti di altri investitori che seguiranno la stessa strada». Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta in una nota l'inaugurazione del Digital Solutions Center di Pirelli nel capoluogo pugliese. «Negli ultimi anni - aggiunge - sono stati proprio i primi investimenti ad attrarre nuove aziende e favorire nuovi sviluppi di ricerca così da rendere oggi Bari il settimo hub per attrazione di investimenti nel settore IT in Italia. Questo risultato credo sia un primo traguardo importante per una città del sud che fino a qualche anno fa nessuno conosceva e che sta lavorando per valorizzare competenze e talenti che finalmente da qui non sono costretti a partire ma possono anche scegliere di tornare».