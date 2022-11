Piantedosi a Bari per la nuova vita del bene confiscato ai Capriati: «Vicini alla comunità»

A pochi giorni dal suo insediamento al Viminale, oggi il neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato a Bari in occasione della presentazione del progetto Amaranta - fuori dalla tratta, all'interno della villa sottratta al clan Capriati. Con il rappresentante del governo c'erano anche il prefetto di Bari Antonella Bellomo, il governatore Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro.

Il bene confiscato e il progetto

L'immobile confiscato, oggetto di complessi interventi di riqualificazione finanziati da fondazione Con il Sud e dal dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri con un cofinanziamento del partenariato coinvolto, ospiterà la prima drop house della città di Bari, all'interno della quale sarà avviato un servizio diurno di presa in carico, formazione e reinserimento lavorativo delle donne vittime di tratta. Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale Caps e dall'associazione Micaela onlus in partenariato con la cooperativa sociale Artes, l'associazione culturale Origens e con il sostegno del Comune di Bari. All'inaugurazione parteciperanno anche gli assessori comunali Vito Lacoppola e Francesca Bottalico, il presidente del Caps Marcello Signorile, la vicepresidente dell'associazione Micaela onlus Pilar Solis, don Vito Piccinonna, vicario del vescovo e don Angelo Cassano, referente regionale dell'associazione Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

Il ministro

«L'esperienza dell'antimafia non repressiva della Puglia e di Bari è un esempio. Qui, l'andamento della gestione della messa 'a redditò degli immobili confiscati ha numeri, devo dire esemplari, a riprova che la destinazione a scopi sociali dei beni confiscati proietta modelli di recupero» come in questo caso in cui si combatte «la tratta che resta tra i reati più odiosi che porta alla schiavitù». Lo ha detto da Bari il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della cerimonia inaugurale di un centro di accoglienza per vittime di tratta. «Il Viminale - ha aggiunto - è vicino a questa comunità perché lo merita per vocazione storica e a prescindere dagli orientamenti politici cercheremo di fare in modo che quanto realizzato qui possa essere un modello esportabile: accetteremo suggerimenti». «Bisogna migliorare le performance dei beni sottratti alla criminalità», ha continuato il ministro spiegando che serve «un ulteriore slancio normativo» possibile «avvalendoci dei sindaci e delle Regioni».