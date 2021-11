Petruzzelli, tregua apparente. Tutte le ipotesi ancora sul tavolo

Anche se si può dare quasi per certo che l'attività artistica del teatro Petruzzelli non verrà interrotta da nessuno e che la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari continuerà ad operare, è necessario aggiungere un sibillino per ora. E questo è evidente per il seguente motivo. Anche se siamo in una fase di tregua, dopo i colpi di artiglieria anche pesante esplosi all'indomani delle sentenza della Corte d'appello di Bari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati