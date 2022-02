Persone scomparse: a Bari un progetto di geolocalizzazione per gli over 65 fragili

Arriva il geolocalizzatore per persone fragili, indirizzato soprattutto agli anziani. Un'iniziativa che si basa anche su numeri preoccupanti e significativi: dall'1 gennaio 1974 al 30 novembre 2021 in Italia sono scomparse 68.027 persone, di queste 136 sono over 65. In Puglia dei 4.817 scomparsi 46 sono over 65: 20 nella provincia di Bari, 3 nella Bat, 9 nella provincia di Foggia, 3 in quella di Brindisi, 2 in quella di Taranto e 9 in quella di Lecce.

Il progetto a Bari

Domani a Bari, primo comune del Sud Italia, sarà sottoscritto un protocollo tra assessorato al welfare del Comune Francesca Bottalico e l'associazione Penelope, nell'ambito del progetto «Seguimi», con l'obiettivo di prevenire la scomparsa degli over 65, affetti da patologie neurodegenerative.

«Per prevenire la scomparsa di persone fragili, con patologie neurodegenerative, la maggior parte dei quali viene ritrovata morta - si legge in una nota - , è bene attivare le buone pratiche, ed è con questo obiettivo che l'associazione Penelope ha promosso il progetto Seguimi e Bari è il primo Comune del Sud Italia che aderisce. Il protocollo prevede di dotare i cittadini indicati dal Comune e affetti da tali patologie, di un dispositivo di geolocalizzazione, distribuito dall'associazione. I cittadini verranno monitorati h24, 7 giorni su 7 da una sala operativa, che segnalerà tempestivamente ai caregiver, ai parenti, all'associazione e soprattutto alle forze dell'ordine la localizzazione del soggetto, per l'immediato rintraccio a salvaguardia della sua incolumità e della sua vita».