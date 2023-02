Donna investita mentre attraversava: in codice rosso in ospedale

Un brutto incidente con protagonista un pedone si è verificato nella serata di martedì 7 febbraio in via Camillo Rosalba a Bari. Una donna di 42 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada nei pressi del dipartimento di Economia.

I soccorsi



Stando a quanto si apprende, la donna sarebbe stata presa in pieno da un'auto, il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla malcapitata. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e comprendere l'esatta dinamica dell'incidente, e un'ambulanza del 118. La 42enne è stata immediatamente trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove è arrivata in gravissime condizioni. Nello scontro la donna ha riportato diverse fratture e una grave commozione cerebrale. È stata ricoverata nel reparto di rianimazione del nosocomio barese e la prognosi è riservata.

I precedenti



Si tratta dell'ennesimo incidente grave che vede coinvolto un pedone a Bari, nonostante le diverse accortezze che negli ultimi mesi sono state messe in atto per rendere le strade cittadine più a misura degli utenti deboli della strada. Solo poche settimane fa, il 18 gennaio, una donna di circa 30 anni era stata investita in via Piccinni, ad angolo con corso Cavour, in pieno centro cittadino. In quell'occasione, ad investire la donna mentre attraversava era stato uno scooter con a bordo due persone.

Per fortuna, nonostante fosse stata trasportata in codice rosso al Policlinico, le condizioni di salute della 30enne non erano risultare gravi. Nella scorsa estate, invece, erano stati tre gli incidenti mortali con la stessa dinamica. Il prima era avvenuto nel mese di luglio, in una calda serata a Santo Spirito. Un uomo, il 47enne di Bitonto Gaetano De Felice, era stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonale insieme alla moglie e con in braccio il figlio di 5 anni. Nello scontro, l'uomo aveva fatto da scudo al bambino e aveva perso la vita.



Qualche settimana dopo, il 3 agosto, una donna di 63 anni era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Pane e Pomodoro. Ricoverata in gravi condizioni al Policlinico, la 63enne era deceduta dopo un paio di giorni. In viale Ennio, invece, una settimana dopo, l'11 agosto, l'87enne Pasquale Barile era stato investito da un pullman mentre attraversava sulle strisce dopo aver fatto la spesa.



L'uomo era stato trasportato subito al vicino ospedale, ma per lui non c'era stato nulla da fare. Si tratta solo dei tre episodi più gravi che hanno visto protagonisti pedoni in città. Le statistiche sono impietose al riguardo, considerando che sono stati 17 i pedoni morti in seguito ad incidenti stradali in Puglia nel 2021. E ben il 10,1% del totale degli incidenti registrati è stato della tipologia veicolo-pedone. Dati che parlano di un aumento di questo tipo di incidenti nel 2021, avendo segnato un +5,9%, senza considerare che, per quel che riguarda la mortalità, rispetto all'anno 2020, si è osservato un incremento del 30,8% nel numero di pedoni deceduti. In seguito ai tre incidenti mortali della scorsa estate, l'amministrazione comunale aveva parlato di diverse tipologie di intervento in programma in diverse zone della città per mitigare tali problematiche. Interventi che però sono fermi anche a causa del Pnrr, in quanto gli uffici si trovano ad essere concentrati e impegnati nelle pratiche relative alla realizzazione di tali progetti. Tra le possibilità previste c'è l'installazione dei cuscini berlinesi, già inseriti nelle traverse di via Sparano, che fanno parte di una sperimentazione del ministero che ha coinvolto varie città, tra cui Bari.