Paziente suicida al Policlinico, iniziato il processo

Verranno ascoltati il prossimo 23 settembre, in aula a Bari, i primi quattro testimoni dell'accusa nel processo per omicidio colposo omissivo che vede imputati l'ex direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, e tre dirigenti medici, a giudizio con l'accusa di non aver messo in atto le condotte necessarie a evitare il suicidio di un paziente nel 2019.

Gli imputati

A processo, insieme a Migliore, ci sono la direttrice sanitaria dell'epoca, Matilde Carlucci, e il direttore del dipartimento di neuroscienze Nicola Antonio Quaranta. Il processo si è aperto ieri, i tre imputati erano stati rinviati a giudizio a novembre.

La vittima

La vittima, un 56enne di Triggiano, il 14 maggio 2019 si lanciò da una finestra del reparto di neurologia in cui era ricoverato.