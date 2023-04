Controlli in città e sulla tangenziale in occasione delle festività pasquali. La polizia locale di Bari ha predisposto un piano ad hoc per affrontare il lungo fine settimana e ridurre i disagi, soprattutto dal punto di vista automobilistico, sulle strade principali in città. Anche se si preannuncia il maltempo, non mancheranno gli spostamenti ed è per questo che il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, ha predisposto un piano straordinario con più pattuglie rispetto ai “normali” fine settimana. Per la giornata di domenica saranno dislocate quindi ben 31 pattuglie dedicate alla viabilità, soprattutto nelle zone dove si registrano i flussi di auto maggiori (in centro, in via Amendola, in corso Vittorio Veneto, sul lungomare da nord a sud). A queste si aggiungeranno le 6 pattuglie del servizio annona e le 6 pattuglie che si alterneranno nel presidio del cosiddetto quarto settore, ossia i territori di Palese, Santo Spirito e San Paolo. In tutto 43 pattuglie.

Per il giorno successivo invece, lunedì 10 aprile, le pattuglie dedicate al servizio di viabilità saranno 28 più le 6 del servizio annona, 5 pattuglie nelle zone del quarto settore e 4 pattuglie del nucleo di polizia giudiziaria. La sala operativa in entrambe le giornate festive resterà aperta e i servizi saranno potenziati attraverso un presidio continuativo di 4 unità dalle ore 7 alle 21.

Il piano

«L’attenzione della polizia locale a queste giornate di festa sarà massima come di consueto. Ci auguriamo che anche i cittadini scelgano comportamenti responsabili specialmente alla guida – dichiara il comandante Palumbo-. Il cattivo tempo annunciato purtroppo non è che aiuta, anzi richiamiamo ancora una volta tutti i cittadini, che nelle giornate di festa sceglieranno di spostarsi, a prestare la massima attenzione secondo le regole della guida sicura».

A questo piano si aggiungerà un presidio anche sulla statale 16 fino a Torre a Mare per eventuali criticità o blocchi stradali e la disponibilità del pickup del servizio della Protezione civile comunale per eventuale assistenza alla viabilità. Si tratta un po’ dello stesso “dispiegamento” di pattuglie che solitamente viene predisposto in occasione ad esempio dell’estate.

L’attenzione maggiore sarà proprio sulla tangenziale dove ormai gli incidenti sono all’ordine del giorno. Pochi giorni fa l’Anas ha comunicato anche lo stop ai lavori in corso tra Mola e Polignano proprio per evitare disagi al traffico. Si sono infatti concluse le lavorazioni finalizzate alla sostituzione e all’adeguamento dello spartitraffico centrale. «La rimozione temporanea dei cantieri – ha fatto sapere l’Anas - si è resa necessaria per agevolare il traffico in vista dell’esodo previsto per il ponte di Pasqua”.

I cantieri sono stati quindi rimossi il 5 aprile, garantendo così la circolazione su entrambe le corsie di marcia di ciascuna carreggiata. “Gli interventi attivi – hanno aggiunto dall’Anas - rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, importante arteria di collegamento sulla quale Anas punta ad innalzare i livelli di sicurezza e comfort alla guida per gli elevati flussi di traffico giornalieri, nonché nei periodi di esodo turistico». Le attività riprenderanno mercoledì 12 aprile, con cantieri temporanei dal lunedì al venerdì e proseguiranno in massima parte fino a venerdì 16 giugno 2023, sospendendo le lavorazioni nei weekend e nei giorni festivi.