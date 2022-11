Il parto è avvenuto una settimana fa all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli. La gravidanza era stata regolare, ma quando è venuta al mondo la bimba non respirava. E' morta. Ora i genitori, una coppia di Fasano, vogliono sapere la verità e soprattutto se ci siano da attribuire eventuali responsabilità in questa tragedia così straziante. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo, ma la Procura di Bari ha deciso di avviare un’inchiesta, dopo appunto la denuncia presentata, su consiglio dell’avvocato e di un medico legale amico di famiglia, dai due giovani (uno dei nonni è anche un infermiere), e quindi di disporre l’autopsia sul corpo della piccola.

APPROFONDIMENTI IL CASO Bimba morta in culla, l'autopsia conferma: nessun segno di violenza TARANTO Neonata morta a 40 giorni: aveva dormito nel lettone con mamma e papà. Indagati i genitori e due medici IL CASO Neonata nasce con otto embrioni nello stomaco, i medici pensavano fosse un tumore: è il primo caso al mondo PAVIA Vigevano, bimba di 4 anni veglia madre morta tutta la notte: «Fate piano, sta dormendo» LO SFOGO Nessun invitato va alla festa di 3 anni della bimba, la madre pubblica la foto della piccola che mangia la pizza da sola (e fa il boom di visualizzazioni)

L’esame dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni. Due medici dell'equipe che hanno assistito al parto sono indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Si tratta di un atto dovuto dopo la denuncia dei familiari. Il 16 novembre sarà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia che potrebbe essere effettuata lo stesso giorno.

Il dramma

Stando alle poche informazioni trapelate il dramma è avvenuto tra sabato e domenica scorsi all’ospedale monopolitano, dove la giovane mamma fasanese era seguita dal suo ginecologo. La donna ha trascorso una gravidanza tranquilla, non ha mai avuto alcuna problematica. E quando è giunto il momento del parto, tra l’altro pare programmato, si è recata nel nosocomio di Monopoli per mettere al mondo la sua piccola. Una figlia fortemente voluta dalla coppia convolata a nozze due anni fa. Dopo tutti i controlli di routine, tutti perfettamente in regola, i medici hanno deciso di far partorire la donna. La bambina è così venuta al mondo, ma non respirava. È scattato l’allarme, però, nonostante l’impegno dei sanitari, la piccola non ce l’ha fatta. Non ha mai respirato autonomamente. I genitori, sconvolti, hanno deciso di presentare un esposto per far luce sulla vicenda e sulle cause che hanno portato al decesso della loro bimba.

L'inchiesta contro ignoti