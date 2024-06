Parola (e matita) agli elettori: a Bari l'esercito dei 2mila candidati

Da oggi si vota, da oggi vale. Si spengono i riflettori, si affievoliscono le voci, fino a ieri roboanti, dei candidati, per dare spazio, con un giorno a mezzo a disposizione, agli elettori che con scheda e matita potranno esprimere il loro voto. Si chiude una campagna elettorale che ha visto a Bari lo scontro aperto e finale fra i tre maggiori protagonisti e cioè i due candidati del centrosinistra spaccato e quello del centrodestra.

Dalle accuse lanciate dal sindaco uscente a un centrodestra che non avrebbe coraggio, alla risposta risentita con promessa di adire le vie giudiziarie, per finire con le ultime mirabolanti proposte tirate fuori dal cilindro come il reddito minimo comunale o il sindaco della notte. Ma il chiasso dei giorni precedenti da oggi fa posto al silenzio della riflessione. Da questo pomeriggio e per l'intera giornata di domani tutti i pugliesi potranno recarsi nei seggi per esprimere voto e preferenza per le elezioni europee. Ma si vota anche per le elezioni comunali, in tutto 62 comuni in Puglia.

Gli altri otto comuni al voto

In provincia di Bari si vota oltre che nel capoluogo di regione, in altri 8 comuni: Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle, comuni con oltre 15mila abitanti e poi Turi, Binetto, Bitritto e Cellamare, sotto la soglia dei 15mila così come Trinitapoli nella Bat.

A Bari inoltre si vota anche per rinnovare le cariche di consiglieri e presidenti dei 5 Municipi.

Cinque candidati a Bari



Restando a Bari siamo a 850 candidati per il consiglio comunale cui si aggiungono i 5 candidati sindaco. Sono 333 i candidati consiglieri e 4 presidenti per il Municipio 1, quello più esteso e più popoloso, 341 più 4 candidati presidente per il Municipio 2, per il Municipio 3 sono 198 più 3 candidati alla presidenza, per il Municipio 4 sono 166 e 3 candidati presidente, per il Municipio 5, 176 consiglieri e 3 presidenti. Quindi per i 5 Municipi abbiamo 1.214 candidati consiglieri e 17 candidati alle 5 presidenze. Totale: 1.231 persone. Se si sommano agli 850 candidati del consiglio comunale più i 5 candidati sindaco, fanno un esercito di 2.086 candidati. Per quanto riguarda il consiglio comunale i candidati sindaco sono Fabio Romito per il centrodestra, Vito Leccese e Michele Laforgia per il centrosinistra, Sabino Mangano e Nicola Sciacovelli, civici. Dieci le liste che sostengono Romito: Fratelli d'Italia, Forza Italia, le due liste del candidato sindaco e cioè Bari per Fabio Romito e Romito Sindaco, Noi Moderati e Udc-Prima l'Italia, i Liberali, lista Pensionati, Mario Conca per Bari, Agorà. Sostengono Leccese: Pd, Progetto Bari, Leccese sindaco, Decaro per Bari, Con, Europa Verde, Noi Popolari. Con Laforgia: Laforgia sindaco, Bari città d'Europa, Generazione Urbana, Bari Bene comune, Movimento 5 stelle, Partito comunista italiano. Due liste sostengono il candidato Sciacovelli: Sciacovelli sindaco che ci piace e Noi per Bari Italexit. Infine Mangano con la lista Oltre.



Non si vota solo a Bari. A Gioia del Colle si fronteggiano il sindaco uscente Giovanni Mastrangelo (centrodestra), Giuseppe Procino (centrosinistra) Daniela De Mattia (Movimento 5 Stelle e Pro.di.Gio.). A Putignano Luciana Laera, sindaco uscente, dovrà vedersela con Gianluca Rospi e Michele Vinella. A Rutigliano Antonella Nacherlilla (centrodestra) avrà come avversari Roberto Romagno (Moderati) e Giuseppe Valenzano (Pd e 5 Stelle). Per Santeramo in Colle l'uscente Vincenzo Casone (Pd e 5 civiche) affronterà Nunzio Zeverino (FI e 3 civiche), Maria Antonietta Panarea (Centrosinistra e 5 Stelle) e Teresa Paradiso (Udc, Fdi e 3 civiche). Nei comuni con meno di 15mila abitanti, due candidati sindaco a Bitritto, a Binetto, Cellamare e Turi, tre a Trinitapoli.

