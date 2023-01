Parla l'infermiera aggredita: «Minacciata di morte e presa a calci. Ho difeso la persona che medicavo»

È stata aggredita da una paziente in pronto soccorso, all'ospedale Di Venere di Bari. Ma nonostante questo, e nonostante la paura, non si tira indietro la giovane infermiera aggredita e vuole tornare a fare il suo lavoro, quello per cui ha studiato e si è specializzata. Nelle sue parole il dramma che vivono quotidianamente gli operatori sanitari, le difficoltà, ma anche la voglia di tornare a fare il proprio lavoro con la consapevolezza che diventa sempre più necessario intervenire per evitare che episodi simili continuino ad accadere negli ospedali, non solo in Puglia.



Vuole raccontarci come sono andati i fatti? C'è qualcosa che ha spinto questa donna che, come altri, era in attesa al pronto soccorso, ad aggredirla in quel modo?

«La signora in questione ha accusato me e un altro collega triagista di aver fatto favoritismi per l'accesso alle cure. Nella fattispecie, ci aveva accusati di aver fatto entrare gente arrivata dopo di lei. Abbiamo cercato di spiegarle che non si accede in pronto soccorso in base all'ordine d'arrivo, ma in base al codice di priorità assegnato e che non avevamo alcun interesse a far entrare un paziente prima di un altro. Trattiamo e gestiamo tutti i pazienti in egual maniera, sempre in base alle risorse disponibili in quel momento. La signora ha inveito contro di me verbalmente con epiteti irripetibili e anche con minacce di morte, e poi fisicamente con percosse alla gamba sinistra. Mi sono alzata dalla sedia per proteggere il paziente che stavo gestendo in quel momento e mi ha anche lanciato il mouse della postazione contro».



Questo episodio come l'ha fatta sentire? Cosa si sente di dire in merito all'accaduto? Pensa che l'essere una infermiera abbia inciso sul comportamento della signora che l'ha aggredita?



«Vorrei dire che siamo stanchi di non essere tutelati abbastanza, e siamo stanchi di formarci per anni e avere questo in cambio. Siamo stanchi per la scarsa ed errata considerazione della classe infermieristica, trattata ancora come subordinata alla classe medica e non come categoria che agisce con criterio secondo scienza e coscienza, debitamente formata e con principi etici e deontologici da rispettare. Siamo davvero stanchi di tutto questo».



Ha deciso di sporgere denuncia contro chi l'ha aggredita? Ritiene che sia necessario porre l'attenzione su episodi di questo tipo?

«Ho conferito con le autorità competenti. In questo momento, comunque, mi riservo del tempo per riprendermi e tranquillizzarmi. Voglio solo dimenticare questa brutta pagina di cronaca che tutti i giorni tocca tanti colleghi e, purtroppo, questa volta ha toccato me. Voglio solo tornare al lavoro senza avere paura, esercitando al meglio la professione che ho scelto e scelgo ogni giorno con amore».

Ha paura di tornare a lavorare in reparto? Teme che quanto accaduto possa ripetersi?

«Ammetto di sì. In due anni di servizio mi è già capitato di ricevere aggressioni verbali, ma questa volta sono davvero provata da quanto mi è successo».



L'aggressione di cui è stata vittima è solo l'ennesimo episodio simile ai danni di operatori sanitari, siano essi medici o infermieri. Cosa pensa si possa fare per evitare che accadano ancora?

«Serve una postazione fissa di forze dell'ordine, pronte ad intervenire tempestivamente. Servono più medici, infermieri, operatori sociosanitari, per gestire al meglio le attese. Queste aggressioni avvengono almeno una volta al giorno al personale di triage e no. Questa volta è toccato a me, e mi è andata anche bene, la prossima potrebbe non finire alla stessa maniera. Noi operatori siamo dalla parte dei pazienti, sempre, e ci impegniamo per massimizzare i risultati con risorse esigue. È avvilente che questo impegno non venga riconosciuto».



Pensa sia valsa la pena far sapere quanto accaduto e non aver voltato la testa dall'altra parte? Cosa spera possa venire fuori di positivo da questa vicenda.

«Penso che se questo episodio ha smosso anche solo una coscienza sul tema, allora sì, ne sarà valsa davvero la pena».