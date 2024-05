La realizzazione del Parco della Giustizia a Bari dovrà scontrarsi con altri due ricorsi presentati dal comitato di scopo “Per un parco verde di quartiere alle ex caserme Capozzi e Milano”. Questi ricorsi sono stati presentati il 3 luglio e il 30 ottobre scorsi al Tar Puglia «per motivi aggiunti».

APPROFONDIMENTI BARI Bari, Parco della giustizia: in estate il progetto definitivo e il bando. Il cronoprogramma SALENTO Parco della Giustizia, sei anni di ipotesi: «Ma il Principe Umberto è inadatto»

Nel primo caso il comitato ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale con la quale il Comune ha espresso parere favorevole sulla localizzazione dell’opera e sulla variante urbanistica necessaria per realizzarla. Per quanto riguarda il secondo, invece, è stata impugnata la determina del commissario straordinario di approvazione del progetto con localizzazione dell’opera, variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità. Stando a quanto si legge nella delibera di giunta con la quale il Comune ha deciso per l’integrazione del compenso da corrispondere all’avvocato che dovrà rappresentarlo in sede di ricorso, «il comitato ha espressamente dichiarato, nell’intestazione dell’atto, che i menzionati motivi aggiunti sono stati proposti “anche a valersi quale autonomo ricorso”: e difatti, sono stati impugnati distinti provvedimenti con motivazioni autonome e distinte».

Nello specifico, il ricorso presentato è volto all’annullamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; all’accertamento della nullità della revisione del progetto posto a gara; al risarcimento dei danni asseritamente subìti e subendi dai ricorrenti. Ed è volto alla individuazione di una nuova sede da destinare agli uffici giudiziari a Bari.

Verso la realizzazione

Nonostante i ricorsi che pendono sulla testa del progetto come una spada di Damocle, anche se leggermente spuntata considerando che tutti i ricorsi presentati finora sono stati rigettati dal Tar, si procede comunque verso la realizzazione del progetto. A comunicare aggiornamenti al riguardo è stato il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, il quale, proprio ieri, ha incontrato l’ingegner Antonio Ottavio Ficchì, commissario straordinario del Parco della Giustizia.

«Ho voluto incontrare il commissario straordinario per discutere lo stato degli interventi per la realizzazione del Parco della Giustizia– ha sottolineato Ferrante -, un progetto sul quale forte è l’attenzione del Mit in quanto opera commissariata». E proseguendo nel suo aggiornamento ha sottolineato: «Il nostro obiettivo è far sì che nel giro di due anni la città abbia il nuovo polo giudiziario. Il Parco della Giustizia di Bari è un simbolo di rinascita, un’opera strategica che sarà cuore dell’attività giudiziaria, ma anche del tessuto sociale cittadino». Cercando di riassumere la vicenda e il punto in cui siamo il sottosegretario ha spiegato che «il 28 maggio è stato consegnato il progetto definitivo e quindi ci aspettiamo che entro fine luglio venga approvato dalla struttura commissariale. Poi si potrà procedere ad indire la gara per appalto integrato, che si prevede possa essere aggiudicata entro quest’anno, così da consentire all’Agenzia del Demanio di rispettare l’obiettivo del 2026 per il completamento dei lavori che ci siamo prefissati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA