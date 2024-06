«Parcella non pagata»: pignorato il Petruzzelli

Alla battaglia legale sul teatro Petruzzelli si unisce un ulteriore tassello. In attesa della sentenza in Cassazione in merito alla proprietà del bene e al pagamento di 43 milioni di euro da parte dei Messeni Nemagna, oltre al ricorso per il pagamento non ancora effettuato delle poltroncine installate dopo la ricostruzione, torna in Tribunale la causa intentata dagli eredi dell’avvocato Michele Costantino che hanno richiesto il pignoramento di alcuni beni di Vittoria Messeni Nemagna per il mancato pagamento della parcella allo stesso legale che aveva rappresentato l’erede per circa 18 anni. Gli eredi di Costantino, dopo una sentenza di primo grado a loro favore, vantano un credito di circa un milione di euro e per questo è stato richiesto il pignoramento della parte del Petruzzelli corrispondente alla proprietà di Vittoria Messeni Nemagna.

Il giudice dell’Esecuzione ha autorizzato il custode giudiziario a chiedere alla Fondazione un risarcimento per la detenzione del bene. La Fondazione ha quindi chiamato in causa il Comune: l’amministrazione ha deciso di costituirsi in giudizio, durante il quale ribadirà che la questione della proprietà è ancora aperta in attesa della Cassazione.

«Il Comune – si legge nella delibera con la quale si dà mandato all’avvocato Pierluigi Balducci di difendere l’ente – è stato chiamato in causa dalla Fondazione. Il giudizio rappresenta l’ennesimo filone del complesso e articolato panorama giudiziario inerente la vicenda della ricostruzione del Petruzzelli».

Nella delibera vengono ricostruite le varie tappe.

Il 19 gennaio del 2018 gli eredi di Costantino hanno sottoposto a pignoramento immobiliare vari beni di Vittoria Messeni Nemagna per il recupero di crediti professionali. Tra tali beni rientra il Petruzzelli. La procedura esecutiva è stata sospesa con provvedimento del 7 dicembre del 2020 ritenendo che la “statuizione in ordine alla titolarità del complesso pignorato fosse imprescindibile per determinare la eventuale improcedibilità dell’azione esecutiva”. Il 24 luglio del 2020 viene nominato il custode giudiziario dei beni pignorati. E così il custode nel 2022 è stato autorizzato all’avvio di azione di risarcimento nei confronti della Fondazione. Dunque, nell’instaurato contenzioso attualmente pendente davanti al Tribunale di Bari, la Fondazione ha preliminarmente chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Bari al fine di essere tenuta indenne da ogni eventuale indennizzo e/o risarcimento in caso di accoglimento della domanda attorea del custode giudiziario. Conseguentemente con atto notificato in data 8 marzo 2024 la Fondazione ha citato il Comune di Bari chiedendone in via subordinata la suddetta condanna ed invitando a costituirsi 70 giorni prima dell’udienza, quindi entro il 28 luglio del 2024. »Il Comune farà valere la pendenza del giudizio in Cassazione», spiegano dall’amministrazione.

